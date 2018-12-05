Сестра Марии Бутиной сообщила о проблемах с оплатой услуг адвокатов в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Семья россиянки Марии Бутиной, арестованной в середине июля в Вашингтоне, столкнулась с проблемами оплаты услуг адвокатов. Об этом ТАСС в среду сообщила ее сестра Марина Бутина.

"Появилась проблема оплаты услуг адвокатов. Все семейные средства, которые мы могли внести, мы уже внесли, но в дальнейшем за бесплатно никто работать не будет. На данный момент мы обращаемся за помощью к разным юридическим организациям", - сказала Марина Бутина.

Она также отметила, что ранее созданный фонд для сбора средств на защиту ее сестры первое время приносил помощь. "Сейчас туда [в фонд] ничего не поступает", - добавила девушка. Ранее сообщалось, что семья арестованной россиянки создала русскоязычный сайт, где приводятся данные биографии Бутиной, в том числе о ее учебе в Соединенных Штатах, ресурс также содержит сведения о фонде, созданном адвокатами россиянки для сбора пожертвований. Аналогичный сайт ранее создала американская сторона защиты, но, по мнению семьи Бутиной, он содержит меньше информации, а также менее удобен для русскоговорящих пользователей.