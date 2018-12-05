В Псковской области планируют создать 2 тыс. мест в детских садах к 2021 году

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. мест в детских садах Псковской области будет создано к 2021 году. Этого удастся достичь за счет приобретения уже готовых зданий, а также за счет строительства 12 дошкольных учреждений, сообщил в среду губернатор региона Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы два помещения выкупаем готовых под детские сады в этом году. На следующий год запланировано строительство шести и начало строительства еще шести. Мы панируем, что к 2021 году на эти цели будет потрачено более 1 млрд рублей и обеспечено более 2 тыс. мест в детских садах", - сказал Ведеринков, отвечая на вопрос местной жительницы о том, как решается вопрос с местами в детские сады для детей до трех лет.

По данным управления образования региона, в Псковской области отсутствует очередь в детсады для детей в возрасте от трех до семи лет. Число детей в возрасте до трех лет, которых нужно обеспечить местами в ясельных группах, составляет порядка 9 тыс. человек. Наибольшая потребность в яслях существует в Пскове, Псковском районе и в Великих Луках.

Работа по созданию мест в ясельных группах ведется в рамках федеральной программы "Ясли". На ее выполнение в Псковской области в ближайшие два года будет направлено 490 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. По оценке властей, это беспрецедентный случай, когда за два года в регионе будет создано такое количество ясельных мест.

На территории Псковской области действуют 157 общеобразовательных школ и 110 детских садов. Население региона, по данным Псковстата, составляет порядка 640 тыс. человек, в том числе порядка 40 тыс. детей в возрасте от 1,5 до трех лет.