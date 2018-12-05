Около 3 тыс. семей из районов Крайнего Севера получат жилье для переселения в 2018 году

ТАСС, 5 декабря. Около 3 тыс. российских семей, выезжающих из районов Крайнего Севера в рамках федеральной целевой программы "Жилище", смогут переселиться в другие регионы РФ в 2018 году. В прошлом году по программе из северных районов переехало 2,2 тыс. семей, сообщил директор департамента реализации инвестпроектов и организации бюджетного процесса Минстроя Сергей Баринов.

ФЦП "Жилище" была утверждена правительством РФ на 2011-2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.

"В 2017 году в федеральном бюджете было предусмотрено 3,918 млрд рублей на обеспечение этой категории граждан жилищными субсидиями. И по итогам года [жильем] было обеспечено 2,2 тыс. семей. В текущем году эту сумму удалось существенно увеличить - она составила 5,582 млрд рублей. И мы планируем, что к концу года [жильем] будет обеспечено еще 3 тыс. семей", - сказал Баринов в ходе заседания, которое прошло в среду в Совете Федерации.

Планируется, что на 1 января 2019 года в очереди останутся около 192 тыс. семей. По словам Баринова, для того, чтобы обеспечить их жильем, потребуется порядка 458 млрд рублей. "Если перевести в годы, понадобится [при существующих объемах финансирования] приблизительно 70 лет", - пояснил он.