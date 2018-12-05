Международный медиафорум о проблемах журналистики завершился в Словакии

ТАСС, 6 декабря. "Медиафорум-2018: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" завершился в среду в городе Пезинок на западе Словакии. Об этом ТАСС сообщил представитель его организационного комитета Павел Карасев.

"На форуме, который носил международный характер, обсуждались следующие темы: ответственность СМИ перед обществом, вопросы журналистской этики и обеспечения права пользователя на получение объективной информации, проблемы борьбы с фейковыми новостями и защиты сотрудников прессы от преследований за профессиональное выполнение обязанностей, - подчеркнул он. - Медиафорум со столь обширной тематикой состоялся впервые. В его работе приняли участие 100 ученых-экспертов, общественных деятелей, политологов, юристов, дипломатов и сотрудников СМИ из 10 стран. Программа, рассчитанная на три дня, выполнена полностью. Решено, что встреча в столь представительном формате будет проводиться ежегодно".

С инициативой сделать Братиславу постоянной площадкой медиафорума выступил в Пезиноке посол РФ в Словакии Алексей Федотов. "Организаторам встречи, которыми выступили МГУ им. М.В. Ломоносова, российский журнал "Международная жизнь" и словацкая компания "Комениус-Аналитика" (Comenius Analytica), понравилось это предложение", - сказал Павел Карасев.

Между тем, точная дата второго медиафорума пока не установлена. Ожидается, что он пройдет в конце 2019 года.