В Петербурге откроют памятную доску бывшему гендиректору РНБ Владимиру Зайцеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Памятная доска бывшему генеральному директору Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимиру Зайцеву (1938-2010) будет открыта в четверг в новом здании библиотеки в Петербурге. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы РНБ Анна Казалова.

"Торжественное открытие памятной доски генеральному директору РНБ Владимиру Николаевичу Зайцеву пройдет в интерьере нового здания, в строительство которого он внес основной вклад. Именно эта его заслуга увековечена в тексте доски, где указано также, что он возглавлял библиотеку с 1985 по 2010 год", - сказала руководитель пресс-службы.

В годы директорства Зайцева было построено современное книгохранилище на Московском проспекте, отремонтированы читальные залы главного здания, открыты Информационно-сервисный центр, Центр правовой информации, Центр изучения эпохи Просвещения "Библиотека Вольтера", а также Федеральный центр консервации библиотечных фондов. Работа Зайцева была направлена на сохранение и дальнейшее развитие традиций библиотеки, расширение ее международных связей, повышение качества обслуживания читателей, формирование имиджа современной библиотеки.

Владимир Зайцев был первым президентом Российской библиотечной ассоциации. Он сыграл важную роль в сохранении и развитии единого общероссийского информационно- библиотечного пространства, выступил инициатором нового государственного праздника - общероссийского Дня библиотек, который ныне ежегодно отмечается 27 мая, в день основания Императорской публичной библиотеки.

Памятная доска будет открыта в канун дня рождения Владимира Зайцева - 8 декабря ему исполнилось бы 80 лет. В этот же день в новом здании РНБ откроется выставка "Нужный человек на нужном месте" и будет показан документальный фильм, посвященный жизни и профессиональной деятельности Зайцева. В годы его директорства РНБ была отнесена президентским указом к особо ценным объектам национального наследия, составляющим историческое и культурное достояние народов России.