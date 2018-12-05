Минтруд утвердил профстандарт няни

Профстандарт определяет трудовые функции нянь. Для примера - перечень основных трудовых действий няни, работающей с детьми раннего возраста (от года до трех лет): смена белья и одежды по мере необходимости; помощь в приеме пищи, формирование навыка самостоятельного приема пищи; помощь при гигиенических процедурах; организация сна; проведение подвижных, развивающих игр в помещении и на свежем воздухе. Кроме того, это информирование родителей о самочувствии детей, а также поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, оборудования, постельного белья и игрушек.

"Сфера присмотра и ухода за детьми вызывала в последние годы все больше вопросов. Тревожность о безопасности детей в связи с известными трагическими случаями возрастала [в 2016 году жительница Узбекистана, работавшая няней в Москве, убила четырехлетнюю девочку]. Данная сфера была не урегулирована, отсутствовали требования к профессиональной подготовке работников по присмотру и уходу за детьми. Поэтому не случайно Экспертным советом при правительстве России была инициирована разработка профессионального стандарта для нянь", - пояснила ТАСС замдиректора Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Вагнер.

Согласно плану основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства, сразу нескольким ведомствам - Минпросвещения, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину - было поручено разработать и утвердить в 2018 году профессиональный стандарт няни - работника по присмотру и уходу за детьми. Ответственным разработчиком профстандарта стал ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования". Работа велась в партнерстве с благотворительной организацией "Социальная сеть добровольческих инициатив "Соседи" и представителями профессионального сообщества.

Новым является также требование о прохождении обучения по оказанию первой помощи детям дошкольного возраста. "Сегодня няни, которые нанимаются на работу в семью, например, через агентство по подбору персонала, никакой профессиональной подготовки не проходят, а основным требованием является опыт работы в семье. Но для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей крайне важно умение няни правильно действовать в экстренных случаях. Няня должна понимать, какие ситуации представляют опасность для жизни и здоровья ребенка, стараться их предотвратить", - раскрыла позицию разработчиков профстандарта Вагнер.

Еще один раздел профстандарта связан со знаниями, умениями и компетенциями в присмотре и уходе за детьми с инвалидностью. "С 2013 года с принятием закона "Об образовании в Российской Федерации" в нашей стране развивается инклюзивное образование. Это значит, что в любой группе детей среди нормально развивающихся сверстников может находиться ребенок с ОВЗ. Поэтому очень важно, чтобы няни знали, как с ним обращаться, найти подход, нужную интонацию, как вступить в коммуникацию с детьми с нарушениями зрения и слуха, с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития", - отмечает замдиректора.

"Важно отметить, что вступление в силу профстандарта няни, как и множества других профессиональных стандартов, утверждаемых Минтрудом, не означает автоматически ни приостановку деятельности работников, ни начало их срочной переаттестации или переобучения. Переход должен осуществляться поэтапно, без нарушений прав работников", - подчеркнула Вагнер.

Сертификация нянь

После вступления в силу профстандарта необходимо будет решать задачи организации обучения нянь и их добровольной сертификации. Эксперты Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования разработали примерную программу обучения для няни, курс будет включать около 144 академических часов. Обучение сможет проводить любая образовательная организация, имеющая соответствующую лицензию. Пройдя курс, няни будут получать документ о прохождении обучения.