Поминальная служба по Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона. На ней присутствовали нынешний глава Белого дома Дональд Трамп с первой леди Меланьей, а также четверо бывших президентов США с супругами, видные политические деятели и представители иностранных государств.

Утром гроб с телом Буша-старшего под звуки залпов пушек вынесли из комплекса Капитолия, где тот был установлен в центральном зале - Ротонде - здания Конгресса США. В течение последних двух дней все желающие могли здесь попрощаться с бывшим президентом.

Затем в 10 утра по местному времени (18:00 мск) катафалк с гробом выехал по улицам Вашингтона в сторону Кафедрального собора, где в 11:00 (19:00 мск) началась поминальная служба. Кортеж проехал в том числе и перед резиденцией президента США - Белым домом.

На службе в Кафедральном соборе присутствовали сразу пять президентов США, включая действующего главу государства Дональда Трампа, который встретился со своими предшественниками впервые с момента избрания на эту должность. В первом ряду друг рядом с другом сидели Трамп с первой леди Меланьей, слева от них - Барак и Мишель Обама, затем Билл и Хиллари Клинтон и, наконец, Джимми Картер с супругой Розалин. Сыновья Джорджа Буша - старшего - 43-й президент США Джордж Буш - младший с супругой Лорой и бывший губернатор Флориды Джеб Буш с женой Барбарой, а также другие члены семьи Бушей - сидели отдельно.

Войдя в собор и занимая свои места, президент и первая леди поздоровались с Бараком Обамой и его супругой Мишель, пожав им руки. Как отмечают американские журналисты, это была первая личная встреча Обамы и Трампа с момента его инаугурации 20 января 2017 года. Меланья также пожала руку и сидевшему следующим за Мишель Биллу Клинтону, а вот Трамп не стал с ним здороваться, как и с Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на президентских выборах 2016 года. Сама Клинтон, в свою очередь, тоже не проявила особого интереса к появлению Трампа и, судя по всему, даже не взглянула в его сторону.

Траурные речи

Первым произнес траурную речь президентский биограф Джон Мичэм, рассказавший о годах службы Буша-старшего в американских вооруженных силах во время Второй мировой войны и о том, как его самолет был сбит и будущий президент США чудом выжил.

Он также рассмешил собравшихся, в том числе сыновей экс- президента, историей о том, как Буш однажды, общаясь со сторонниками в магазине одежды во время предвыборной кампании, по ошибке пожал руку манекену, призвав голосовать за него. Когда Буш осознал свою ошибку, он, по словам Мичэма, не растерялся и ответил: "Никогда не знаешь точно. Всегда лучше спросить". "Он не был совершенным человеком, но он сделал более совершенным наш союз", - добавил Мичэм, делая отсылку к преамбуле американской конституции.

Вслед за президентским биографом выступили бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни и бывший американский сенатор Аллан Симпсон. Канадский политик назвал Буша "более смелым, более принципиальным и более благородным", чем все другие президенты. Он также подчеркнул его роль в создании Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которая, по словам Малруни, была "самой обширной и богатой зоной свободной торговли в мировой истории". По мнению канадских журналистов, присутствовавших на церемонии, эти слова выглядели так, как будто адресованы они были на самом деле президенту Трампу, который ранее неоднократно критиковал NAFTA и называл худшим соглашением в мировой истории.

В заключение с траурной речью выступил сын экс-президента Джордж Буш - младший. Его речь была очень личной, и он рассказал о Буше-старшем скорее как об отце, а не как о политике. По его словам, ему посчастливилось быть последним, кто успел поговорить с ним перед смертью. Он сказал Бушу-старшему, что любит его, и что тот был прекрасным отцом. На что экс-президент ответил, что тоже любит своего сына, и это были последние его слова.

Гроб с телом Буша вынесли из собора приблизительно в 13:15 по местному времени (21:15 мск) и доставили на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где погрузили в самолет. Воздушное судно взлетело в 14:25 по местному времени (22:25 мск) и приземлится в Хьюстоне в штате Техас, где пройдут похороны.

Похороны в Техасе

Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Там же покоится прах его супруги и умершей в 1953 году в возрасте трех лет дочери Робин. Бывшая первая леди США умерла в апреле в возрасте 92 лет.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения, его студенты и преподаватели смогут наблюдать за траурной процессией, но сама церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по местному времени (около 01:00 пятницы мск).

Буш-старший оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.