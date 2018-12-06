Эксперты: большинство работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Большинство работодателей (58%) не планируют выдавать премии своим сотрудникам по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

"58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников", - говорится в сообщении.

Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми - из сфер строительства и недвижимости.

Пресс-служба Rabota.ru сообщает, что исследование было проведено на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре этого года.