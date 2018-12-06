ВЦИОМ: всего 1% россиян обращается в трудной ситуации за помощью к психотерапевту

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всего 1% россиян обращается к психотерапевту в трудной жизненной ситуации, большинство жителей России - 66% - ищут помощи у родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Почему не нужно бояться психотерапевта. Ответы на частые вопросы о психологической помощи

"При возникновении проблем россияне чаще всего обращаются за помощью к родственникам и членам семьи (66%). Почти треть (30%) опрошенных ищет поддержку у друзей (больше всего таких респондентов среди 18-24-летних - 46%), а каждый пятый (18%) - у любимого человека (как правило, это 18-24-летние - 27%). Женщины чаще обращаются к родственникам (71%), а мужчины - к друзьям (34%)", - следует из результатов опроса.

У коллег по работе пытаются найти утешение 4% опрошенных, 3% идут за помощью к соседям. К психотерапевтам в трудной ситуации обращается лишь 1% опрошенных. "Впрочем, 27% заявляют, что не нуждаются в посторонней помощи и стимуляторах, а справляются с проблемами в одиночку, кроме того, эта доля выросла на 15 п. п. с 2009 года", - отмечается в социологическом исследовании.

У каждого пятого (21%) участника опроса есть штатный психолог в месте учебы или работы. Среди работающих в бюджетной сфере эта доля достигает 36%. 67% респондентов сообщили, что в штате организации нет психолога.

Согласно опросу, каждый десятый (9%) обращался за помощью к психологу, однако только 5% из них говорят, что их проблема была решена.

Опрос ВЦИОМ проведен 21 ноября 2018 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.