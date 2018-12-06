Первые туры выходного дня для южнокорейских туристов на Камчатку начнутся в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Первые туры выходного дня для южнокорейских туристов в Камчатский край пройдут в феврале и марте 2019 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее" рассказал генеральный директор ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегин.

"Сейчас на Камчатке работает группа южнокорейских бизнесменов, которые проводят прединвестиционные исследования для организации туристического потока на полуостров. Они считают стоимость пакета, который можно предложить туристам. Кроме того у нас есть планы сделать тестовый завоз групп 23 февраля и 1 марта. Тур не более трех суток - вместе с днями прилета и вылета", - сказал Пегин.

23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском пройдет торжественное открытие камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019", а 2 марта праздничные мероприятия, посвященные старту гонки, пройдут в селе Эссо. Также в эти сроки пройдет гонка на собачьих упряжках "Елизовский спринт". Именно на эти событий и прибудут туристы из Южной Кореи.

"Большой проект инвесторы начинают реализовывать с июня по октябрь, тогда они планируют чартерные рейсы, которые с периодичностью раз в неделю будут прибывать на Камчатку с южнокорейскими туристами", - добавил Пегин.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. В его работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.