"Ъ" сообщил о возможном переносе введения нового стандарта автономеров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением перенести сроки введения в России нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов с 1 января на 4 августа 2019 года. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр МВД.

Данную информацию изданию подтвердили в Росстандарте и сообщили, что предложение "поступило и находится на рассмотрении". Перенос срока в МВД объяснили стремлением исключить "возможные необоснованные расходы федерального бюджета". По данным источника издания, отсрочка связана с особенностями системы госзакупок в полиции.

Отмечается, что номера и бланки прав закупает Центр специального назначения (ЦСН) в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД . Закупки делаются на несколько месяцев вперед, исходя из плановых потребностей подразделений ГИБДД. При этом ЦСН не имеет права заказывать у компаний госзнаки, изготовленные по не вступившему в силу ГОСТу. В связи с этим в контрактах все еще прописано требование о соответствии стандарту 1993 года.

Как сообщает издание, 4 августа 2019 года вступает в силу новый закон "О государственной регистрации транспортных средств", который предполагает ряд нововведений для водителей. Так, ГИБДД не будет выдавать номера, вместо этого подразделения будут назначать владельцам транспортных средств только сочетание букв и цифр, а металлическую пластину необходимо будет заказывать у частных фирм, которые будут работать уже по новому ГОСТу. Как пояснил источник издания, таким образом, проблема закупок номеров ЦСН автоматически отпадет.

Ранее сообщалось, что, согласно разработанному МВД стандарту, в новых регистрационных знаках уменьшены габаритные размеры для мотоциклов, введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, появился тип регистрационных знаков для снегоболотоходов. Кроме того, введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Также в ведомстве отмечали, что введены типы госномеров для мопедов, спортивных и ретро автомобилей.