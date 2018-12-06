Теплые туалеты появятся до конца года в 173 школах Забайкалья

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Утепленные туалеты появятся до конца года в 173 школах Забайкальского края, что составляет более половины от потребности, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального минобразования.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании палаты поручила сенаторам до января 2019 года выяснить, какие средства нужны на то, чтобы утеплить школьные туалеты в Дагестане, Бурятии и Забайкальском крае. Как сообщил вице-спикер СФ Евгений Бушмин, эти три региона пока не справились с проблемой.

"До конца 2018 года за счет средств краевого и муниципальных бюджетов в 173 образовательных организациях появятся теплые туалетные комнаты. Это более 50% от потребности. Согласно дорожной карте, разработанной краевым минобразования, полностью решить проблему планируется до конца 2020 года", - сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что теплые туалеты уже готовы в 140 школах Забайкальского края, 22 из них возвели еще до 1 сентября.

В Забайкальском крае более 550 школ. При этом ранее сообщалось, что теплыми туалетами нужно обустроить 339 зданий в 301 общеобразовательной организации. В профильном министерстве отметили, что, помимо проведения плановых мероприятий, на обустройство санузлов будут привлекать средства краевого и муниципального бюджетов, внебюджетные ресурсы.