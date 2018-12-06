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Кожемяко анонсировал строительство детских садов и школ в Приморье в 2019 году

Врио главы региона отметил, что в дальнейшем планируется строить до пяти новых школ и ремонтировать 10 школ ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство девяти новых детских садов и двух школ начнется в Приморском крае в 2019 году. Об этом сообщил во время предвыборных дебатов на канале "Россия 1" в Приморском крае кандидат в губернаторы Приморья, врио губернатора региона Олег Кожемяко.

В четверг состоялись вторые публичные дебаты кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого пройдут 16 декабря. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, время распределялось жеребьевкой. В дебатах приняли участие все пять кандидатов в губернаторы, основной их темой стало социально-экономическое развитие региона.

"По Министерству образования и по Минвостокразвитию выделены деньги на 2019-2020 годы. На 2019 год - это [строительство] девяти новых детских садов, на 2020 год - еще 13 детских садов на 2,5 тыс. мест, что даст возможность увидеть перспективу тем молодым семьям, у которых сегодня дети не устроены в детские сады. Уже в 2019 году мы начинаем строительство двух школ в [городе] Большом-Камне и [поселке] Волченец", - сообщил Кожемяко. По его словам, в дальнейшем планируется строить до пяти новых школ и ремонтировать 10 школ ежегодно.

На пост губернатора Приморского края претендуют Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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