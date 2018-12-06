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Лечебные учреждения Приморья до конца года получат сертификаты на покупку оборудования

По словам врио главы региона Олега Кожемяко, за последние два месяца в регионе принят целый комплекс мер для развития здравоохранения

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Лечебные учреждения Приморского края до конца года получат сертификаты на покупку необходимого диагностического оборудования на общую сумму 500 млн рублей. Об этом сообщил в четверг во время предвыборных дебатов на канале "Россия-1" в Приморском крае кандидат в губернаторы Приморья, врио губернатора региона Олег Кожемяко.

В четверг состоялись вторые публичные дебаты кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого пройдут 16 декабря. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. В дебатах приняли участие все пять кандидатов в губернаторы, основной их темой стало социально-экономическое развитие территорий региона.

"На 500 млн рублей все [лечебные учреждения] получат сертификаты, в декабре денежные средства придут в лечебные учреждения на приобретение важного диагностического оборудования. Это флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопические стойки - все необходимое для того, чтобы провести качественное исследование, выявить причины заболевания и назначить качественное лечение", - заявил Кожемяко.

По его словам, за последние два месяца в Приморье принят целый комплекс мер для развития здравоохранения. В частности, разработан и принят закон, обеспечивающий поддержку молодых специалистов, решивших работать в районных лечебных учреждениях. Он предусматривает выплату "подъемных" при переезде в район, ежемесячную доплату к заработной плате, оплату аренды жилья и коммунальных услуг.

Также, по словам Кожемяко, планируется значительно увеличить финансирование по системе ОМС. "Мы видим , что идет хроническое недофинансирование из краевого бюджета, поэтому мы поднимем тарифы ОМС, будем доплачивать порядка 3,5 млрд рублей", - сообщил он.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. В качестве кандидатов в них примут участие Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России"). Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

Теги
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