В Алеппо восстановили около 130 школ

ДАМАСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Алеппо восстановили 130 школ в освобожденных районах этого сирийского города и еще 340 образовательных учреждений в восточной части одноименной провинции. Об этом сообщил журналистам представитель местных властей.

"Восстановлено и открыто 130 школ в освобожденных районах города и 340 школ в восточной части провинции. Всего в провинции Алеппо сейчас работают 1349 школ", - отметил этот представитель.

Некоторые здания общеобразовательных учреждений во время войны были разрушены практически до основания.

"В нашей школе во время войны классы на верхних этажах заняли боевики-минометчики, а в подвале они устроили собственный госпиталь. Классные комнаты они использовали для проведения операций", - рассказал директор одной из школ в Алеппо Хамид аль-Омар. По его словам, здание, разрушенное боевиками, было восстановлено за несколько месяцев.

Инженер Бассам Машхур, работающий над проектами восстановления школ, отметил, что самым сложным был разбор завалов. "Самый сложный этап, начальный - разбор завалов школы. Работы постоянно приостанавливались, потому что под каждой стеной лежали мины, и нам приходилось вызывать саперов", - добавил он.