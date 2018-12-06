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В Иркутской области спасли циркового верблюда из перевернувшегося грузовика

Сейчас животное находится в пожарной части поселка Эдучанка

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. В Иркутской области из перевернувшегося грузовика спасли циркового верблюда. Операция по спасению животного в 45-градусный мороз длилась восемь часов, сообщается в четверг в пресс-релизе ГУ МЧС России по региону. 

Авария произошла по дороге из города Тулун в Железногорск-Илимский.

"При маневре водитель не справился с управлением - грузовик оказался в кювете. Два человека, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. В кузове были цирковые животные - два верблюда, один из них погиб, придавив тушей второго", - говорится в сообщении.

Выживший верблюд травм не получил, но так как ночью найти большую машину для его перевозки не удалось, участники спасательной операции решили перегнать животное в ближайший поселок Эдучанка. "Караван" возглавлял пожарный автомобиль, за ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Шествие длилось пять часов. За это время верблюд преодолел более 20 километров", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Животное разместили в пожарной части. Состояние верблюда по кличке Славик удовлетворительное. Спасатели будут присматривать за животным, пока не решится вопрос с его дальнейшей транспортировкой. В сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области уточняется, что верблюды приехали с цирком из Сочи для выступления в городах Иркутской области.

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