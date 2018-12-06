Власти Приморья расширят зону защиты медоносной липы от вырубки на 1,1 млн га

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Департамент природных ресурсов Приморского края намерен расширить зоны защиты от вырубок ценной медоносной липы в регионе на 1,1 млн га. Об этом заявил в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия-1" врио губернатора Приморья и кандидат на предстоящий выборах главы региона Олег Кожемяко.

В четверг состоялись вторые публичные дебаты кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого пройдут 16 декабря. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. В дебатах приняли участие все пять кандидатов в губернаторы, основной темой обсуждения стало социально-экономическое развитие территорий региона.

"Что касается охранения природы, тех вопросов, которые звучат от жителей [сельских территорий], то это защита липы от вырубки. Мы сделали первые шаги, сейчас их расширяем, по внесению запрета на вырубку липы в трехкилометровой зоне вокруг стационарных пасек. Сейчас до 14 декабря необходимо с главами расширить этот ореол на выносных пасеках. Департамент природных ресурсов и лесов готовит сейчас еще накрытие зон безопасности еще на 1,1 млн гектаров", - сказал Кожемяко, добавив, что программу защиты липы планируется расширять и дальше.

13 ноября был подписан приказ министра природных ресурсов о выделении в Приморье "медоносных участков лесов" как особо защитных участков, где полностью запрещены рубки леса. На этих участках произрастает липа, являющаяся ценным медоносом. По данным департамента лесного хозяйства Приморья, в крае вырубается около 170 тыс. кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева, востребованный преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет в основном на экспорт.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. В качестве кандидатов в них примут участие Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.