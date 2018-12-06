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Финансирование программы "Чистая вода" в Приморье вырастет в 4,5 раза в 2019 году

Оно увеличится со 120 до 550 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы "Чистая вода" в Приморском крае на 2019 год будет увеличено со 120 до 550 млн рублей. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" в ходе дебатов, предшествующих выборам главы Приморья, врио губернатора края Олег Кожемяко, пояснив, что это будет сделано в рамках договоренности с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.

Проблема обеспечения жителей Приморья водой стала в очередной раз актуальна после обращения главы региона к министру обороны России по поводу перебоев с водой в военных городках. Ранее в двух селах региона из-за проблем с водой был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Программа "Чистая вода" тревожит всех жителей края. На встрече с министром строительства и ЖКХ Якушевым мы согласовали увеличение финансирования [программы] со 120 до 550 млн рублей на следующий год. Те проекты, которые у нас есть, по очистке воды, они войдут в программу", - сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Приморье войдет в список регионов, которые в 2019 году получат федеральные субсидии на строительство очистных сооружений. По словам Кожемяко, потребность в чистой воде по краю сегодня очень большая, и власти подготовили проектно-сметную документацию на 1,027 миллиарда рублей на строительство очистных объектов в Арсеньеве, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Пограничном и других районах. По ним получены положительные заключения экспертиз.

В Приморье сейчас реализуется краевая программа "Чистая Вода", которая предусматривает комплексную модернизацию водоснабжения городов и районов. В этом году на финансирование программы направлено 200 млн рублей. Деньги потратят на проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию более 40 объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

В четверг, 6 декабря, во Владивостоке состоялись вторые публичные теледебаты кандидатов на пост губернатора Приморья, выборы которого пройдут 16 декабря. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. В дебатах приняли участие все пять кандидатов в губернаторы, основной их темой стало социально-экономическое развитие территорий региона. В качестве кандидатов в выборах в Приморье примут участие Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").

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