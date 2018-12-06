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Школы Приморья получили 51 новый автобус для доставки детей из отдаленных районов

Средства на покупку 39 машин выделили из Резервного фонда России

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Образовательные учреждения Приморского края получили 51 школьный автобус для подвоза детей из удаленных населенных пунктов. Как сообщает корреспондент ТАСС, ключи от новой техники в четверг вручил директорам школ врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

По информации краевых властей, всего в Приморье работает 237 школьных автобусов, которые ежедневно подвозят более 12 тыс. детей. При этом в крае действует ограничение на возраст автобусов, допущенных к таким перевозкам, - по истечении 10 лет их необходимо заменять.

"Мы видим, какая большая потребность в этой технике для наших образовательных учреждений, для детей, которые приезжают из отдаленных деревень. И очень важно сейчас, в начале зимы, получить их, чтобы комфортно ездить в теплой технике, чтобы родители не беспокоились за здоровье детей, за то, что техника где-то остановится посреди дороги <…> Могу сказать, что сегодня у нас в регионе автобусов старше 10 лет не осталось", - сказал на торжественном вручении ключей Кожемяко.

Средства на покупку 39 школьных автобусов для Приморья были выделены из Резервного фонда РФ. В том числе закуплено девять машин марки КАВЗ на 34 посадочных места и 30 автобусов марки ПАЗ на 22 посадочных места. Дополнительно Министерство промышленности и торговли РФ выделило восемь автобусов марки ПАЗ на 22 посадочных места и четыре автобуса марки Ford Transit на 21 посадочное место. Автобусы оборудованы индивидуальными ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС.

Как пояснил журналистам вице-губернатор Константин Межонов, автобусы разъедутся в основном по муниципальным образованиям края, в частности в Хасанский, Спасский, Яковлевский, Анучинский и другие районы. Всего в крае учится 195 тыс. школьников, треть из которых проживает в городах, где ситуация с автобусами лучше чем на селе. "Хотя даже во Владивостоке есть сложности с подвозом детей на острове Русском и в пригороде, так что и Владивосток свои два автобуса получит", - сказал Межонов.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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