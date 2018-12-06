В Москве и области за сутки выпало 6 мм осадков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выпавший в Москве снег не растает до весны, сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он попросил автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы.
"Не могу сказать, что это супербольшие снегопады. Снег по-настоящему выпал, сначала мокрый снег, потом настоящий снег пошел, - заметил Вильфанд. - Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов. Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму".
По его словам, по Москве и области за последние 24 часа "повсеместно выпало до 6 мм осадков". Это данные на 6:00 мск, уточнил собеседник агентства. При этом, по его словам, снег продолжает идти, высота сугробов вырастет на несколько сантиметров.
Температура будет постепенно понижаться. "К выходным температура понизится до 10 градусов, а на следующей неделе ночью - даже до 14 градусов", - рассказал он.