Россия может войти в состав Исполкома ВОЗ в 2019 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия может войти в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году сроком на три года. Соответствующее решение принято на заседании Европейского регионального бюро ВОЗ в Афинах, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ.
"Постоянный комитет Регионального комитета выдвинул Российскую Федерацию в члены Исполкома ВОЗ на период с 2019 по [начало] 2022", - говорится в сообщении.
Среди функций Исполкома - внедрение решений, принятых на Ассамблее здравоохранения, а также консультативная поддержка. Исполнительный комитет состоит из 34 членов.
На встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанной Якаб в Афинах министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова "подтвердила приверженность РФ в работе с ВОЗ в рамках приоритетных направлений и готовность к взаимодействию по трансляции опыта России в борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, цифровизации здравоохранения, обеспечения населения удаленных территорий медицинской помощью".