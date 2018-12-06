Приемные Роспотребнадзора станут филиалами почты Деда Мороза

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал принимать письма для отправки Деду Морозу в Великий Устюг, говорится в сообщении ведомства.
"С 6 декабря в общественных приемных Роспотребнадзора во всех субъектах РФ даже самые маленькие жители нашей страны смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу", - отмечено в сообщении.
Дети смогут написать письма зимнему волшебнику, пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных.
"Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область)", - заверили в ведомстве.
Адреса общественных приемных размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.