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Приемные Роспотребнадзора станут филиалами почты Деда Мороза

В ведомстве заверили, что все письма перенаправят в Великий Устюг

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал принимать письма для отправки Деду Морозу в Великий Устюг, говорится в сообщении ведомства.

"С 6 декабря в общественных приемных Роспотребнадзора во всех субъектах РФ даже самые маленькие жители нашей страны смогут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу", - отмечено в сообщении.

Дети смогут написать письма зимнему волшебнику, пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных.

"Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область)", - заверили в ведомстве.

Адреса общественных приемных размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

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