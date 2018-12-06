Новую детскую больницу планируется построить в Феодосии в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Новая детская инфекционная больница может быть построена в городе Феодосия в 2019 году, сейчас для строительства уже подготовлен проект, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Отдельно обсудили вопросы медицинской сферы. В частности, будет сделана модульная детская инфекционная больница на 50 койко-мест. Типовой проект уже подготовлен и готов к реализации на 2019 год", - говорится в сообщении. Аксенов не уточнил объем финансирования проекта.

Он добавил, что также идет работа по строительству многопрофильной больницы в городе. В марте 2017 года Ольга Голодец, занимавшая на тот момент пост вице-премьера РФ, поручила властям Крыма проработать вопрос строительства новой многопрофильной больницы в Феодосии. По ее словам, реализация этого проекта могла бы быть внесена в федеральную адресную инвестиционную программу. Позднее власти региона сообщали, что это будет практически больничный городок, который обеспечит потребности всех близлежащих районов, кроме того город находится на середине трассы Керчь - Симферополь и рядом с новой федеральной трассой "Таврида".

"Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации обсуждается вопрос о выборе проекта новой больницы и, соответственно, выделении средств из федерального бюджета на строительство. До конца года при формировании бюджета данные вопросы должны быть учтены", - написал глава Крыма.