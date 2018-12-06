Федор Конюхов отправился в кругосветное путешествие из новозеландского порта Данидин

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов отправился в кругосветное плавание на весельной лодке АКРОС из новозеландского порта Данидин. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов в четверг.

Экспедиция, старт которой, изначально намеченный на 19 ноября, несколько раз переносился из-за плохой погоды, продлится чуть менее двух лет и должна завершиться в Новой Зеландии в 2020 году. Руководитель экспедиционного штаба отметил, что "трехнедельная задержка со стартом скорее всего скажется на времени прохождения всего маршрута, и экспедиция завершится позже намеченных сроков".

"Экспедиция стартовала 6 декабря, в 20:08 по местному времени (10:08 мск)", - сказал Оскар Конюхов. После старта лодка Конюхова взяла курс на восток - юго-восток, через Тихий океан к мысу Горн, начав первый и самый протяженный этап путешествия длиной более 5,5 тыс. морских миль (10,1 тыс. км). Длина всего маршрута составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. километров). Планируется, что за время экспедиции лодка Конюхова пройдет через такие опасные участки мирового океана, как южные широты от 40 до 60 градусов, известные со времен парусного судоходства как "ревущие сороковые" и "неистовые пятидесятые".

Маршрут кругосветного путешествия разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия), мыс Люин - порт Данидин. За всю историю трансокеанских переходов еще никому не удавалось пересечь воды трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнуть мыс Горн на весельной лодке. Для достижения мирового рекорда Конюхов должен будет совершать порядка 24 тыс. гребков ежедневно.

За ходом экспедиции можно будет наблюдать в реальном времени благодаря спутниковому трекеру, установленному на борту. Трансляция будет вестись на сайте путешественника konyukhov.ru.

Путешественник и его судно

Российский путешественник Федор Конюхов к настоящему моменту совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Федор Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые Паруса" через воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Путешествие, продолжавшееся 102 дня, осуществлялось без заходов в порты.

Весельная лодка АКРОС, на которой Конюхов намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна построены специальные водонепрницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки EFOY, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером Иридиум360 РокСТАР и несколькими дублирующими системами связи и навигации.