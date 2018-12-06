СПЧ просит прокурора Москвы поддержать позицию защиты Льва Пономарева в суде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к прокурору Москвы Владимиру Чурикову с просьбой поддержать в суде апелляционной инстанции позицию защиты арестованного на 25 суток 77-летнего правозащитника Льва Пономарева.

"Совет просит вас, уважаемый Владимир Викторович, обратить внимание на данное дело и рассмотреть вопрос о поддержке позиции защиты Л.А. Пономарева в суде апелляционной инстанции", - говорится в обращении главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном в четверг на сайте Совета.

В обращении СПЧ выразил уверенность, что судом первой инстанции при выборе административного наказания не были учтены обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, в частности его преклонный возраст.

В среду Тверской суд Москвы назначил 25 суток административного ареста Пономареву за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети". Суд признал Пономарева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).