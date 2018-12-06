В ЦИК РФ отказались от идеи поставить памятник членам избиркомов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России отказался от идеи установить памятник членам участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее издание РБК опубликовало материал со ссылкой на письмо председателя одной из региональных избирательных комиссий, в котором сообщается о сборе средств на создание памятника. В документе, фото которого со скрытыми выходными данными приводит издание, утверждается, что автором идеи памятника является член ЦИК Александр Кинев. Стоимость изготовления монумента составляет, согласно письму, 3,5 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, каждому региональному избиркому и каждому члену ЦИК рекомендуется перечислить по 35 тыс. рублей.

Сбором средств, как сообщило РБК, занимается председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский, который, по данным издания, является автором проекта памятника.

В пресс-службе ЦИК 5 декабря сообщили ТАСС, что идея создания памятника обсуждалась, но решения принято не было.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, идея о возможном установлении памятника членам УИК была предложена председателем избирательной комиссии Амурской области Николаем Неведомским. "Презентация предполагаемого макета была принята к сведению в ЦИК России. Однако не была поддержана, в том числе председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - говорится в релизе.

Письмо Неведомского о сборе денег на строительство памятника было его инициативой, с руководством ЦИК оно согласовано не было и является некорректным, подчеркивает пресс-служба. "После детального обсуждения в ЦИК России идеи о памятнике членам УИК от нее окончательно отказались", - указано в сообщении.