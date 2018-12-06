Глава Приамурья встретится с детским омбудсменом РФ после ее слов о нарушениях в детдомах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретится с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая ранее сообщила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах региона.

В понедельник на пленарном заседании Общественной палаты России уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, где у воспитанников, в частности, зафиксированы травмы. Также, по словам детского омбудсмена, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав" воспитанников в детских домах. Позднее в эфире телеканала "Россия-24" Кузнецова также заявила об абсолютном бездействии органов опеки и попечительства в отношении детей-сирот в Амурской области.

"Я договорился с омбудсменом [Анной Кузнецовой] о встрече в Москве в ближайшее время, на которой мы смогли бы обсудить и текущую ситуацию и лучшие практики других субъектов РФ, которые можно применить у нас в области", - сказал Орлов журналистам в четверг. Он подчеркнул, что вопросы опеки и защиты детей стоят на особом контроле у правительства в регионе, и власти Приамурья готовы подготовить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных аппаратом омбудсмена.

Ранее во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки проверить информацию о нарушениях в детских домах-интернатах. В четверг зампред областного правительства Ольга Лысенко сообщила журналистам, что проведенная проверка, по предварительным данным, не выявила нарушений.

При этом правительство региона пока не получило официального заключения аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о нарушениях, выявленных в детских домах-интернатах региона. Не поступало оно и в аппарат детского омбудсмена в регионе.

Проверку информации о нарушениях в детских домах- интернатах Приамурья также проводят региональное следственное управление СК РФ и прокуратура области. По их итогам будет принято процессуальное решение.