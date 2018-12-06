Лицей в Красноярске стал использовать опыт школы магии Хогвартс из саги о Гарри Поттере

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство лицея №6 "Перспектива" в Красноярске взяло за основу опыт магической школы Хогвартс из саги о Гарри Поттере, в образовательном учреждении созданы аналоги хогвартских факультетов со своей символикой и формой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

"Аналогами хогвартских факультетов стали профильные инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический классы. Все ребята носят значки, а в форму планируют добавить фирменный цвет того или иного "факультета", - сообщила пресс-служба.

Ученики из инженерно-технологического факультета сделали своим символом волка, в их форме присутствуют синие оттенки, а девизом класса стал Gloria victoribus ("Слава победителям"), социально-экономический класс взял за основу красный цвет, на их значке изображена лиса, в качестве девиза выбрана крылатая латинская фраза Sapere aude ("Дерзай знать").

Как и в саге о Гарри Поттере, факультеты соревнуются между собой. Задача школьников - набрать наибольшее количество баллов. За достижения и промахи факультету начисляют или снимают очки. Баллы добавляют хорошие оценки, участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях. А вот поводом для снятия очков могут стать прогулы и плохая дисциплина.

В лицее отметили, что новая система еще только начала действовать, но уже сейчас ученики стали более ответственными. Если раньше старшеклассники неохотно приходили на уроки в школьной форме, то теперь педагоги не следят за внешним видом детей, ученики сами контролируют друг друга.

Как пояснила ТАСС представитель главного управления образования Красноярска Евгения Тимашева, аналог Хогвартса начал работу недавно, если этот опыт окажется положительным, то его могут повторить и другие школы города.