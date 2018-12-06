Патриарх Кирилл назвал социальную работу приоритетом для Церкви

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Благотворительная и социальная работа в России и за ее пределами является одним из приоритетов для Русской православной церкви, сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером.

"После богослужебной и образовательной деятельности, социальная и благотворительная работа является приоритетом для нашей Церкви. У нас созданы специальные подразделения, которые оказывают людям помощь в чрезвычайных ситуациях. Большая работа осуществляется в плане подготовки духовенства для работы с людьми во время ЧС. Эта работа началась сравнительно недавно, потому что мы почувствовали свою беспомощность, мы действовали как волонтеры, без какой либо подготовки", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви рассказал о проектах, которые реализуются в рамках благотворительной работы. В частности, он поделился опытом создания приютов и центров для будущих мам, оказания помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Отдельно был затронут вопрос об оказании помощи христианам в Сирии.

"Сегодня наше особое внимание приковано к Сирии. Десятки тонн [гуманитарной помощи] были отправлены в Дамаск, Алеппо и другие регионы. Конечно, острота ситуации не проходит, очень многие нуждаются в самом необходимом. Помимо оказания гуманитарной помощи, мы считаем необходимым участвовать в восстановлении разрушенных святых мест, храмов и монастырей", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В свою очередь, президент МККК отметил, что религиозный фактор зачастую играет важную роль при выполнении гуманитарных миссий. "Мы понимаем, что религия является важным фактором, поэтому мы стараемся развивать отношения с самыми разными религиозными сообществами и их лидерами, чтобы привнести элемент гуманности в тяжелые ситуации. Очевидно, что общим для вас и для нас является оказание помощи, но мы считаем своим долгом не только помогать, но и стараться предотвращать страдания и влиять на поведение воюющих сторон", - сказал Маурер.

Предстоятель РПЦ поблагодарил гостя за работу, которую Красный Крест ежедневно осуществляет в десятках стран мира и подчеркнул, что Русская церковь всегда открыта для сотрудничества во благо мира.