Медведев считает сокращение дефицита врачей важной задачей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сокращение дефицита врачей в РФ - важная задача в сфере здравоохранения. Об этом в эфире канала "Россия 24" сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас дефицит врачей в стране приблизительно 22,5 тыс. человек. Это означает, что в отдельных регионах и в отдельных местах не хватает, например, терапевтов, педиатров, а в других местах не хватает узких специалистов. […] В любом случае нужно готовить новых врачей. Это дефицит в 22,5 тыс., о котором я сказал, точно нужно закрывать", - сказал он.

Премьер-министр также отметил, что улучшение условий труда врачей в России является одним из приоритетов властей в сфере здравоохранения.

"Наши усилия сейчас должны быть направлены на несколько позиций: подготовку современных врачей, ликвидацию дефицита кадров и улучшение условий труда врачей. За последние годы мы сделали, я считаю, не так мало - и зарплату существенным образом подняли, и оборудование новое поставили. Конечно, на этом ничего не заканчивается, необходимо и дальше все эти решения принимать", - сказал он.

Медицинское образование

Медицинское образование в РФ популярно, в некоторых вузах конкурс достигает 30 человек на место, но само качество образования врачей не во всех вузах одинаково высокое, отметил Медведев.

"Медицинская специальность - она же очень популярная, в некоторые места 30 человек на место конкурс", - сказал он. За последние годы дефицит врачей в РФ сократился на 8 тыс. специалистов. По словам Медведева, дефицит врачей снижать нужно, "но не любой ценой".

"Очень разные вузы: в каких-то вузах медиков готовят по высочайшему стандарту, мировому стандарту, а в каких-то я не могу так сказать", - отметил премьер-министр. По его словам, подготовка будущих врачей, в том числе на медицинских факультетах в крупных классических университетах, будет сильной и качественной только в том случае, если будет значительная клиническая база.

"Врач не может быть подготовлен за айпадом в руках, или с блокнотиком в руках - он должен идти в операционную, он должен идти в больницу. Только в этом случае он становится врачом", - добавил он.