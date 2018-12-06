В школах Москвы не хватает психологов для предупреждения опасных инцидентов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество психологов в московских школах необходимо увеличивать, чтобы избежать инцидентов с агрессивным поведением учеников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя ситуацию в школе в московском районе Жулебино, куда старшеклассник пронес нож.

"Месяца не прошло после Керченской трагедии. <...> Хочу обратить внимание на детскую проблематику <...> и в Москве это не первый случай, проблематика - это наличие психологов в наших образовательных учреждениях. В Москве огромные комплексы - слились по несколько образовательных учреждений, детсадов, количество психологов нас не удовлетворяет. Когда в школе 2 тыс. учеников, психологу очень сложно дойти до каждого, установить индивидуальные особенности ребенка", - сказала Потяева на пресс-конференции.

Она отметила, что необходимо также пересмотреть порядок подготовки школьных психологов, их аттестации.

"На одного психолога приходится до 500 детей. Как можно было установить для мальчика из этой школы [в районе Жулебино] его индивидуальные особенности, которые привели к такой ситуации?", - добавила омбудсмен.

В четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от намерения покончить собой, он был передан врачам. По данным источника в правоохранительных органах, у подростка были проблемы с психикой.

В результате ЧП никто не пострадал. По факту произошедшего доследственную проверку начал Следственный комитет.