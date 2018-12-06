Памятник Федору Абрамову установят в Архангельске к 100-летию писателя

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Памятник писателю Федору Абрамову, уроженцу Пинежского района Архангельской области, планируется установить в Архангельске. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, объявлен конкурс на проект памятника.

"В Архангельске установят памятник Федору Абрамову, 100 лет со дня его рождения будет отмечаться в 2020 году. Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова проводит конкурс на лучший эскизный проект памятника Федору Абрамову. Памятник будет установлен около здания библиотеки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе библиотеки, в конкурсе могут принять участие архитекторы, скульпторы и художники. "Это открытый конкурс, в котором может участвовать любой художник, дизайнер или скульптор - люди с соответствующей профессиональной подготовкой. Под памятник уже выбрано место - это небольшая зеленая лужайка у библиотеки. Хотелось бы, чтобы памятник был органично вписан в окружающее его пространство", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Высота памятника не должна превышать 2,5 м; высота постамента должна быть не более 1 м. Победитель конкурса получает премию в размере 100 тыс. рублей. Конкурс проектов завершится 15 февраля 2019 года. Как пояснили в библиотеке, конкретные сроки установки памятника пока не определены.

Федор Абрамов (1920-1983) - известный советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-1980 годов. Уроженец с. Веркола Архангельской губернии.