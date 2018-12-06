Кузнецова призвала к решительным шагам для предотвращения инцидентов в школах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала принять решительные шаги для предотвращения инцидентов в школах, в том числе вовремя подключать специалистов, чтобы не доводить ситуации "до ножей".

6 декабря в правоохранительных органах сообщили, что в четверг утром ученик школы № 1359 пришел в учебное заведение с ножом и угрожал убить себя. Ранее сообщалось, что ученик сначала угрожал учителям. Позже подросток был передан врачам, его увезли в одно из медицинских учреждений.

"На этот раз в ситуации ЧП все службы сработали оперативно. Но почему опять довели до "ножей"? Ничему не учимся, ждем "волшебных" мер, законов , что кто-то что-то где-то сделает, вместо того, чтобы оглянуться вокруг и услышать то, что рядом, подключить специалистов вовремя", - написала Кузнецова в четверг в социальной сети "ВКонтакте".

Она подчеркнула, что "без решительных шагов тоже нельзя, а их пока не особо заметно", несмотря на "достаточное количество поступающих предложений по данной тематике".

Как сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка, "необходимо принимать срочные меры" с учетом "современных вызовов и угроз". "Промедление в этом вопросе может стоить слишком дорого", - приводятся на сайте слова Кузнецовой.