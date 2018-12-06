Сын Высоцкого приветствовал решение присвоить имя артиста аэропорту в Магадане

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сын Владимира Высоцкого, кинорежиссер и директор Культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий приветствовал результаты конкурса "Великие имена России", согласно которым имя барда будет присвоено аэропорту Магадана. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

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"Я очень рад, - прокомментировал Высоцкий результаты конкурса. - Я даже летал в Магадан, как всегда, были разные мнения".

Никита Высоцкий также отметил, что проведение конкурса совпало с празднованием 80-летия со дня рождения артиста. Одним из завершающих юбилейный год проектов станет вечер в Театре на Таганке 24 декабря, где народный артист России Дмитрий Певцов и другие известные актеры и музыканты исполнят песни барда.

Имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября, отдать свой голос можно было на сайте "Великиеимена.рф", а также в социальных сетях, по телефону или заполнив анкету у волонтеров. В проекте приняли участие более 5,5 млн человек. Выбранные россиянами имена для 42 аэропортов страны были объявлены 4 декабря, еще для трех аэропортов проведут дополнительный этап голосования.

Владимир Высоцкий побывал в Магадане в марте 1968 года. Регион он прославил в нескольких песнях, самой известной из которых стала "Мой друг уехал в Магадан".