Медведев призвал не связывать ЧП в школах только с интернетом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Трагедии со стрельбой и другие инциденты в школах нельзя связывать только с интернетом, хотя заниматься блокировками соответствующих сайтов в Сети нужно. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Интернет - это средство, нельзя видеть все проблемы только в самом интернете, хотя заниматься им надо, и мы это делаем", - сказал Медведев, отметив, что в последние годы было проведено до 1,5 тыс. блокировок (различных "групп смерти" и т.д. - прим. ТАСС), возбуждались уголовные дела. "Но проблема в том, что такого рода истории - они всегда индивидуальны, в каждой стране - в России, в Америке, в других странах - и здесь нет универсального рецепта, хотя следить за этой поляной необходимо и решения такие должны приниматься и дальше", - добавил премьер.

По его словам, нападения в учебных заведениях - это мировая проблема, "но заниматься ей нужно применительно к условиям нашей страны". Глава кабмина считает, что главное в воспитании ребенка - это семья. "Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит <…>, обязанность родителей - просто подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит, может у него какие-то проблемы, может быть ему нужна какая-то поддержка", - заметил Медведев. Если же родители воспринимают подобное погружение ребенка в компьютер как лучший способ "умыть руки", "это как раз и создает основу для такого рода трагедий", уверен премьер.

Также он подчеркнул, что "очень важное значение имеет школа, здесь никто не отрицает ее роли, и там тоже должны соответствующие мероприятия проходить".

"Поэтому, я бы исходил, применительно к нашим условиям, из необходимости соединения усилий всех, кто за это отвечает, - семья и родители, школа и, конечно, государство, в той части, в которой это относится к возможностям регулирования. Это не означает, что мы можем предотвратить все проблемы, но это все-таки, на мой взгляд, может способствовать их преодолению в наиболее тяжких вариантах", - заключил Медведев.

О случаях в Жулебино и в Керчи

прокомментировал произошедший в четверг инцидент в школе в столичном Жулебино, куда ученик 10-го класса пришел с ножом. "Слава богу, что там все закончилось и… благополучно разрешилось и он сдался, но очевидно, что это тоже проблема на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим и надо заниматься", - сказал Медведев, подчеркнув, что "это не универсальное решение - но это единственная возможность".

Также Медведев еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в политехническом колледже в Керчи в октябре.