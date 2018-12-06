Институт Pantone назвал оттенок "Живой коралл" главным цветом 2019 года

ТАСС, 6 декабря. Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2019 года. Им стал оттенок оранжевого с золотистыми полутонами, сообщается в четверг на сайте организации.
Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).
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Introducing the Pantone Color of the Year 2019, PANTONE 16-1546 Living Coral - an animating and life-affirming coral hue with a golden undertone that energizes and enlivens with a softer edge. Sociable and spirited, the engaging nature of Living Coral welcomes and encourages lighthearted activity. Symbolizing our innate need for optimism and joyful pursuits, Living Coral embodies our desire for playful expression. #COY2019
"Мягкий оттенок 16-1546 Living Coral (по справочнику цветов TPX/TCX - прим. ТАСС) излучает желанные, знакомые и энергичные аспекты, характерные для цветов, происходящих из живой природы ", - говорится в сообщении.
В ответ на наступление цифровых технологий и социальных сетей, как отмечают в институте цвета, люди ищут родство и близость с окружающими, ощущение чего и дарит оттенок оранжевого. Как указывает вице-президент Pantone Лори Прессман, 16-1546 Living Coral одновременно наполняет энергией и заботится о человеке, благодаря чему отражает то, что происходит в глобальной культуре в данный момент.
Использование данного оттенка в социальных сетях вызывает вдохновляющие чувства у пользователей. 16-1546 Living Coral вызывает ассоциации с коралловыми рифами, в которых заключается множество разнообразных цветов.
Традиция определения главного модного цвета года
Цвет года - "это действительно отражение того, что необходимо нашему миру сегодня", считает вице-президент Pantone Лори Прессман.
Pantone Color Institute определяет "главный" цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2018 года стал фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet, который был представлен в коллекциях таких брендов, как Fendi, Elie Saab, Chanel, Gucci, Balenciaga, Marni, Loewe, Marc Jacobs.
Институт цвета Пантон не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а собирает ежегодные модные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2019 года.
В то же время институт цвета Pantone - это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.
"Цвет года по версии Pantone стал значить гораздо больше, чем просто показатель того, что модно в мире дизайна. Это настоящее отражение нужд современного мира", - отмечает Лори Прессман.