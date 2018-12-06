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Институт Pantone назвал оттенок "Живой коралл" главным цветом 2019 года

Отмечается, что использование такого оттенка в социальных сетях вызывает вдохновляющие чувства у пользователей

ТАСС, 6 декабря. Специалисты американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2019 года. Им стал оттенок оранжевого с золотистыми полутонами, сообщается в четверг на сайте организации.

Pantone Color Institute - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).

"Мягкий оттенок 16-1546 Living Coral (по справочнику цветов TPX/TCX - прим. ТАСС) излучает желанные, знакомые и энергичные аспекты, характерные для цветов, происходящих из живой природы ", - говорится в сообщении.

В ответ на наступление цифровых технологий и социальных сетей, как отмечают в институте цвета, люди ищут родство и близость с окружающими, ощущение чего и дарит оттенок оранжевого. Как указывает вице-президент Pantone Лори Прессман, 16-1546 Living Coral одновременно наполняет энергией и заботится о человеке, благодаря чему отражает то, что происходит в глобальной культуре в данный момент.

Использование данного оттенка в социальных сетях вызывает вдохновляющие чувства у пользователей. 16-1546 Living Coral вызывает ассоциации с коралловыми рифами, в которых заключается множество разнообразных цветов.

Традиция определения главного модного цвета года

Цвет года - "это действительно отражение того, что необходимо нашему миру сегодня", считает вице-президент Pantone Лори Прессман.

Pantone Color Institute определяет "главный" цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2018 года стал фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet, который был представлен в коллекциях таких брендов, как Fendi, Elie Saab, Chanel, Gucci, Balenciaga, Marni, Loewe, Marc Jacobs.

Институт цвета Пантон не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а собирает ежегодные модные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2019 года.

В то же время институт цвета Pantone - это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.

"Цвет года по версии Pantone стал значить гораздо больше, чем просто показатель того, что модно в мире дизайна. Это настоящее отражение нужд современного мира", - отмечает Лори Прессман.

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