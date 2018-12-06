Генпрокуратура не расценила устроенный Алексеем Паниным скандал в самолете как дебош

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Актер Алексей Панин не устраивал дебош на борту самолета, летевшего рейсом Стамбул - Москва. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир" .

"Можно ли его поведение назвать как дебош? Я лично не могу. Потому что драки на борту не было, то, что он курил - это факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, - также возможно. Но административное производство возбуждено именно по факту того, что он курил в туалете", - сказал Куренной.

По его словам, в отношении актера возбуждено административное производство по статье 6.24 КоАП РФ ("Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"), по которой ему грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. Он также отметил, что подобные нарушения не являются массовым явлением.

Ранее сообщалось, что 1 декабря актера сняли с рейса за дебош в самолете и курение. Источник в авиакомпании сообщал, что Панин оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами, пил алкоголь, требовал ручку для раздачи автографов и кричал, что он "звезда и в России ему ничего не будет".

Пресс-служба авиакомпании "Победа" подтвердила, что такой инцидент произошел и сообщила, что компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета. Сам Панин в беседе с ТАСС подтвердил, что был на борту самолета Стамбул - Москва, но свое снятие с рейса отрицал.