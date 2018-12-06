Московский омбудсмен призвала установить нормы работы школьников с гаджетами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предлагает установить нормативы работы детей с электронными носителями в школах.

"Сегодня у ребят электронный дневник, электронные учебники, у учителей электронная форма общения с родителями. <...> Наши дети все время живут в гаджетах, это не может не сказываться на здоровье детей. <...> Надо изучить медицинские показатели и установить критерии работы детей с электронными носителями в школах. Психологи и медики должны найти баланс работы с электронными носителями и здоровья ребенка", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

Омбудсмен сообщила, что аппарат уполномоченного будет заниматься этим вопросом с органами образования и медицинскими учреждениями.

"Это важная тема. Нужно собрать большой блок психологов, которые могли бы изучить, что происходит с подростками", - добавила она.