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Московский омбудсмен призвала установить нормы работы школьников с гаджетами

Отмечается, что вопросом будут заниматься органы образования и медицинские учреждения совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предлагает установить нормативы работы детей с электронными носителями в школах.

"Сегодня у ребят электронный дневник, электронные учебники, у учителей электронная форма общения с родителями. <...> Наши дети все время живут в гаджетах, это не может не сказываться на здоровье детей. <...> Надо изучить медицинские показатели и установить критерии работы детей с электронными носителями в школах. Психологи и медики должны найти баланс работы с электронными носителями и здоровья ребенка", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

Омбудсмен сообщила, что аппарат уполномоченного будет заниматься этим вопросом с органами образования и медицинскими учреждениями.

"Это важная тема. Нужно собрать большой блок психологов, которые могли бы изучить, что происходит с подростками", - добавила она.

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