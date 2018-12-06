В Архангельске похоронили командира Ми-26, погибшего при жесткой посадке вертолета в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Командир Ми-26, погибший при жесткой посадке вертолета в Ненецком автономном округе, похоронен в четверг в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили во 2-м Архангельском объединенном авиаотряде.
"Он сегодня похоронен на кладбище на острове Кегостров в Архангельске", - сказали ТАСС в авиакомпании.
Вертолет Ми-26, выполняя рейс 28 ноября с Наульского месторождения на аэродром Пижма, совершил жесткую посадку в Ненецком АО, один человек погиб, пятеро пострадали, все шестеро - члены экипажа. Вертолет принадлежит авиакомпании UTair. Предварительной причиной жесткой посадки названа ошибка пилотирования.
Как сообщил ТАСС главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин, в стационаре остаются двое пострадавших после аварии вертолета. "Один пациент с травмой позвоночника находится в отделении, он в стабильном состоянии, предстоит достаточно длительный восстановительный процесс. Второй пациент с множественными травмами остается в реанимации, состояние улучшается, постепенно начинаем переводить с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - сказал Петчин.
Как ранее сообщал ТАСС, еще трое пострадавших, которые находились в окружной больнице Нарьян-Мара, выписаны на амбулаторное лечение.