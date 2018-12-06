В Москве в три раза увеличилось число процедур ЭКО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Москве выросло в три раза за последние пять лет, успешными являются треть из них. Об этом сообщил главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

"Эта услуга доступна с 2016 года по ОМС, если у семьи по каким-то причинам не получается завести ребенка. В 2017 году проведено 3686 процедур ЭКО по ОМС, это почти в три раза превышает аналогичный показатель 2013 года (1376 процедур). С настоящее время результативность этой процедуры в Москве составляет 33,8%, что соответствует мировым стандартам эффективности лечения бесплодия методом ЭКО", - сказал он, выступая в рамках XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".

По его словам, после обследования семейной пары и установления диагноза "бесплодие", пациентка вносится в "лист ожидания". В случае наступления беременности после проведения процедуры ЭКО беременная женщина обеспечивается необходимой медицинской помощью, если попытка оказалась неудачной, пациенты могут повторно включаться в "лист ожидания" при условии соблюдения очередности.

XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ожидается, что ее участниками станут более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно продемонстрируют достижения московской медицины, а также дадут возможность принять участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секционных заседаний. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".