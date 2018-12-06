Кадыров связал блокировку его аккаунтов в соцсетях с их популярностью в США

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Страница главы Чечни Размана Кадырова в Instagram оказалась заблокирована, поскольку власти США не хотели, чтобы рядовые американцы читали посты российского политика. Такое мнение в четверг во время выступления на Форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном высказал сам политик.
23 декабря 2017 года страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook объяснила блокировку включением фамилии главы Чеченской Республики в санкционный список США. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в свою очередь заявил ТАСС, что действия компании в отношении аккаунтов Кадырова не останутся без внимания и ответа российских властей.
"У меня были подписчики, но один бывший црушник через одного друга мне передал, что меня заблокировали. Я говорю: "Почему?" - "Ты влияешь на молодежь Америки". Они придумали какие-то санкции, и Facebook, Instagram меня заблокировали, поэтому я есть в других социальных сетях", - сказал Кадыров.
"У меня была мечта, чтобы включили "Инстаграм" хотя бы на две минуты. Хотел поставить пост, смотрю - нет у меня Instagram. И потом, почему не знаю, мне говорит помощник: "Ты появился". Я говорю, давайте быстро сейчас поставим фотографию с пистолетом, и опять заблокировали", - пояснил глава Чечни.
При этом политик не планирует подавать в суд на компании за блокировку его страниц. "Запад, Европа - там слова "закон" и "демократия" используются для того, чтобы защитить свои интересы, мы же видим, как они разрушают целые государства, бессовестно давят на наше государство, со всякими санкциями. Поэтому судиться с теми людьми, которые не понимают что такое справедливость, что такое суд - бесполезно", - сказал Кадыров.
Вместе с тем Кадыров выразил надежду, что справедливость в этом вопрос все же восторжествует. "На все воля всевышнего, справедливость должна восторжествовать и она восторжествует", - заключил руководитель Чечни.
О форуме
Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей органов власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс-служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.
Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.