Дмитрий Киселев планирует организовать рэп-фестиваль в Коктебеле

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель оргкомитета фестиваля Koktebel Jazz Party и гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что планирует провести в Коктебеле не только джазовый, но и рэп-фестиваль. Об этом Киселев заявил в эфире радио "Говорит Москва" в четверг.
"Ситуация, в которую я попал с рэпом (ранее в эфире своей программы "Вести недели" Киселев сделал большой репортаж про рэп - прим. ТАСС), вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле, более того, уже в ближайшем сезоне, это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового", - сказал журналист.
"В последний уик-энд августа будет семнадцатый международный фестиваль Koktebel Jazz Party, два дня на реконфигурацию площадки, и после этого загремит крупнейший в России рэп - open air... Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле", - добавил Киселев.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проводится в Крыму ежегодно с 2003 года.