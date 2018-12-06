В Италии представили новый выпуск календаря Pirelli

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. В Милане представлен календарь Pirelli на 2019 год, отличительной особенностью которого является малый тираж - всего 12 тыс. Это обстоятельство вынуждает издателей распределять каждый экземпляр по списку, в основном, предлагая его солидным клиентам, представляющим интерес для итальянской корпорации, многие десятилетия выпускающей, в том числе, автомобильные шины.

Новый выпуск календаря осуществлен с участием и под руководством Альберта Уотсона, британского фотографа, работавшего с знаменитыми персонажами и моделями, начиная с Альфреда Хичкока и заканчивая Стивом Джобсом и Джонни Деппом.

Устремление в будущее - фабула нового выпуска

Озаглавив разделы календаря "Dreaming" (мечтания), авторы издания запечатлели четырех представительниц слабого пола. Это - актрисы Джулия Гарнер и Летиция Каста, а также модель Джиджи Хадид и танцовщица Мисти Копеланд.

От утилитарного к культовому

Впервые вышедшее в 1964 году издание стало культовым во всех странах мира.

Как отмечалось на страницах календаря, "наш календарь - это счастливое сочетание творческих связей производителей столь банальной, на первый взгляд, продукции, как автомобильные шины, и высокопрофессиональных фотографов, достигших высшей степени мастерства."

Только в 1967 году на два года издатели календаря вынуждены были временно прекратить выпуск культового календаря по причине сложного экономического положения в стране.

Но в 1969 году издание было возобновлено с фотографией обнаженной модели, олицетворяющей свободу сексуальных отношений.

В 1972 году впервые в истории календаря Pirelli фотографии всех его моделей были осуществлены женщиной, франко-британским фотографом Сарой Мун.

Дерек Форсайт, актер и режиссер, возглавлявший до 1974 года художественную дирекцию выпуска, уже тогда заявлял, что календарь не должен превращаться в "порнографическое издание", поскольку его покупатели хотят без стыда "поместить календарь на стену".

Во время нефтяного кризиса 1975-1983 годов издатели вновь "взяли паузу", поскольку производство автопокрышек резко снизилось вслед за спросом, отмечается в истории календаря.

Возрождение

В центре внимания календарь вновь оказался в 1983 году, когда его редакторы произвели съемки на пляжах Багамских островов. В данном случае фотографы поместили на страницах календаря почти полностью обнаженных моделей, не забывая о провозглашенных ранее принципах воздержания от порнографии.

Следующим успешным для авторов календаря стал 1987 год, когда на страницы издания впервые была помещена фотография 16-ти летней Наоми Кэмпбел, сделанная британским фотографом Теренсем Донованом. До этого выпуска моделями календаря были только белые.

Знаковыми стали 90-е годы, когда на страницах календаря появились Хелен Кристенсен, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Кристи Таргингтон, Наоми Кэмпбел, Ева Херцигова, Моника Беллучи, что придало изданию "гламурность".

Последний выпуск календаря возвращает пользователей к традиции "полной обнаженности", отмечается в пресс-релизе редакции, однако, в издании этому виду посвящено лишь две фотографии в традиционном черно-белом и цветном исполнении.

"Мы прибегли к романтическому названию "Dreaming", имея ввиду, прежде всего, желание настроить наших партнеров на творческий лад и дать им насладиться очередными маленькими шедеврами фотографов Pirelli", - заключает Альберт Уотсон.