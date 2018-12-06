Верховный суд разъяснил процедуру банкротства для алиментщиков

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Процедура банкротства должников по алиментам может быть начата лишь при неоспариваемой самим алиментщиком сумме долга.
Это разъяснил пленум Верховного суда РФ в постановлении по вопросам банкротства граждан, которое представил судья Верховного суда РФ Иван Разумов.
"Для целей возбуждения в отношении гражданина дела о банкротстве в упрощенном порядке (в отсутствие решения суда, подтверждающего задолженность) во внимание принимается неоспариваемая должником задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей, возникшая из нотариально удостоверенного письменного соглашения об их уплате", - пояснил пленум.
Если долги по алиментам, возникшие из нотариально удостоверенного письменного соглашения, оспариваются должником, либо их размер не подтвержден нотариально удостоверенным соглашением или судебным актом, получатель алиментов не вправе инициировать дело о банкротстве, а должен сперва обратиться в суд общей юрисдикции. "В этом случае право на обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве возникает у получателя алиментов после вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции", - пояснил пленум.
Согласно вступившему в силу в 2015 году закону, вводящему процедуру банкротства граждан, процедура банкротства возбуждается при наличии долга в размере не менее 500 тысяч рублей и неисполнении требований по оплате в течение трех месяцев.