Клип Little Big стал самым популярным в России в 2018 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/ Наиболее популярными клипами среди российских пользователей онлайн-видеохостинга YouTube стали видео на песни Little Big, Егора Крида и Филиппа Киркорова. Об этом сообщается в четверг в официальном блоге Google.
Первое место по популярности среди отечественных пользователей занял клип на песню Skibidi рэйв-группы из Санкт-Петербурга Little Big, вышедший 5 октября и набравший 87,8 млн просмотров. Второе место российские пользователи отдали совместному клипу на песню "Цвет настроения черный" (78,3 млн просмотров) Егора Крида и Филиппа Киркорова, являющийся отсылкой на предыдущую популярную песню Киркорова "Цвет настроения синий", занявшую в этом хит-параде четвертую строчку. Третье место досталось клипу Тимати и Егора Крида - "Гучи" (62,6 млн просмотров).
Мировым лидером по популярности на YouTube стала совместная композиция Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna под названием Te Bote Remix, набравшая с 11 апреля 1,4 млрд просмотров. Второе место в топе занимает американо-колумбийский дуэт Nicky Jam и J Balvin и их видеоклип X (Equis) (1,4 млрд просмотров). Замыкает тройку мировых лидеров американская группа Maroon 5 и их совместное с рэп-исполнительницей Cardi B музыкальное видео на песню Girls Like You (1,39 млрд просмотров).
Самым просматриваевым видео в России в 2018 году стало выступление Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и Дениса Карибидиса в Comedy Club и их пародия на шоу "Лучше всех". Ролик вышел 13 апреля и к началу декабря набрал 23,5 млн просмотров. Другими "вирусными" видео по итогам года стали интервью Анастасии Ивлеевой Юрию Дудю (19,8 млн просмотров), выступление Дианы Анкудиновой в шоу "Ты супер" (23,4 млн просмотров), а также кинообзор BadComedian на фильм "Движение вверх" (12,2 млн просмотров).
Отмечается, что рейтинг основан на данных просмотров видеороликов пользователями из России и мира.