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Томские медучреждения оформили более 5 тыс. электронных больничных с начала года

Отмечается, что электронные листки нетрудоспособности в 2019 году можно будет получить во всех медорганизациях области

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Томские медицинские учреждения с начала 2018 года выдали свыше 5 тыс. электронных листков временной нетрудоспособности (ЭЛН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"С января по ноябрь 2018 года в Томской области выдано 5 286 электронных листков временной нетрудоспособности, а также больничных по беременности и родам", - сказал представитель пресс-службы.

Электронные листки нетрудоспособности оформляются с согласия пациента в 19 областных государственных медучреждениях. "Больницы входят в проект поэтапно, с июля 2017 года. В 2019 году получить электронный больничный можно будет во всех медорганизациях", - пояснила начальник отдела информатизации департамента здравоохранения Томской области Софья Прошутя, чьи слова приводит пресс-служба областной администрации..

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования (ФСС). Переход на ЭЛН позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, а также минимизирует время пациентов, работодателей и фонда соцстрахования.

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