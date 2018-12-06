Вузы стран БРИКС подписали соглашение о совместных научно-образовательных программах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре университета из России, Бразилии, Индии и Китая подписали соглашение, в рамках которого планируется реализовывать совместные программы по развитию перспективных направлений образования и науки. Церемония подписания состоялась в четверг в ходе Второго международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Государственном университете управления (ГУУ), передает корреспондент ТАСС.

Свои подписи под соглашением поставили ректор ГУУ Иван Лобанов, вице-президент ассоциации бизнес-школ стран БРИКС Карлос Аугусто Кандео Фонтанини, представляющий Папский католический университет (Бразилия), профессор Читиленчери Патийил Равиндранатхан из Ксавьерского института менеджмента и предпринимательства (Индия) и директор института нейроэкономики и нейроменеджмента Ма Цинго от Университета Нинбо (КНР).

"Мы договорились, что будем вместе работать в различных научных направлениях, уже через год мы подведем промежуточные результаты работы. Нам важно понимать, как будут устроены правила в формирующейся цифровой системе. Создаются новые технологии, а правил их работы нет, мы хотим моделировать эти правила", - отметил Лобанов.

По словам организаторов форума, соглашение будет стимулировать проведение совместных программ по развитию различных направлений в образовании, науке, разработке профессиональных образовательных программ, подготовке кадров и повышению их квалификации, а также по части внедрения новых технологий и научных разработок, организации международных научно-практических форумов и конференций.

Не менее важным направлением сотрудничества станет развитие цифрового волонтерства. Добровольцы из вузов-партнеров будут заниматься решением проблем цифрового неравенства, доступа к информации, медиаобразования, распространения позитивного контента, а также поиском возможностей искоренения деструктива в социальных сетях.

Параллельно с подписанием состоялось открытие кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)" с участием директора Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжаня и Ивана Лобанова, который стал заведующим кафедрой ЮНЕСКО.

О форуме

Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит в ГУУ 6 и 7 декабря 2018 года. Его участниками стали 1,5 тыс. видных ученых, признанных экспертов международного IT-сообщества и студентов из России, Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Китая, Лаоса, Нидерландов, США Финляндии, Франции, Южно-Африканской Республики и других стран. Программа форума затрагивает широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом, в том числе, социально-этические вызовы эпохи цифровизации.

В новость были внесены изменения (20:06) — в связи с уточнением состава участников