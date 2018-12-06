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Аудиогиды с данными о достопримечательностях маршрутов появились в автобусах Подмосковья

Услугой можно воспользоваться, скачав бесплатное мобильное приложение

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пассажиры автобусов крупнейшего автоперевозчика Московской области "Мострансавто" смогут послушать аудиогид с информацией о достопримечательностях Подмосковья, которые встретятся им на маршруте. Система сама будет определять местоположение человека и автоматически воспроизводить нужную экскурсию, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Чтобы воспользоваться электронным путеводителем во время поездки, достаточно установить бесплатное мобильное приложение. В режиме "прогулка" познавательная история будет включаться автоматически благодаря GPS-привязке. Понравившуюся экскурсию пассажиры могут скачать и прослушать в удобное для них время", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Мострансавто" Владислава Мурашова, сейчас сервис доступен в трети филиалов перевозчика. "В начале следующего года мы планируем, что новая услуга появится во всех подразделениях предприятия. Подмосковье - регион с большим туристическим потенциалом: музеи, усадьбы, выставочные комплексы", - процитировали его в пресс-службе.

В минтрансе области уточнили, что сейчас QR-код с ссылкой на приложение аудиогидов izi.TRAVEL размещен на информационных стикерах в салонах автобусов Балашихинского, Клинского, Коломенского, Наро-Фоминского, Ногинского, Сергиево-Посадского, Серпуховского, Ступинского, Химкинского и Электростальского филиалов "Мострансавто". В Коломне и Сергиевом Посаде доступны аудиогиды на английском языке.

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