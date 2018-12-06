Верховный суд РФ разъяснил, как пресечь вывод активов при банкротстве граждан

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России подготовил постановление по вопросам рассмотрения дел о банкротстве граждан. Как сообщил, представляя на пленуме ВС проект постановления, судья Верховного суда РФ Иван Разумов, в нем содержатся и разъяснения по случаям недобросовестного применения права для вывода активов банкротящихся гражданин.

Брачный контракт банкрота

Одним из них является раздел имущества супругов, одному из которых грозит личное банкротство. При банкротстве на торги должно выставляться как его личное имущество, так и имущество, принадлежащее супругам (или бывшим супругам) на праве общей собственности.

Заключение брачного договора или внесудебного соглашения о разделе имущества, пояснил пленум, не освобождает от включения в конкурсную массу общего имущества, перешедшего супругу банкрота. Он обязан передать бывшее общее имущество управляющему. Если супруг банкрота успел его продать, он обязан передать его полную стоимость (при этом финансовый управляющий вправе подать иск об истребовании этого имущества у третьих лиц). После торгов часть выручки (пропорционально условиям раздела имущества) передается супругу банкрота.

Кроме того, финансовый управляющий и кредиторы вправе оспорить внесудебное соглашение о разделе имущества или брачный контракт, нарушающий права кредиторов.

Если супруг банкрота считает, что продажа общего имущества нарушает его интересы и интересы находящихся у него на иждивении лиц (включая несовершеннолетних детей), он вправе обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества до его продажи (как и оспорить определение долей каждого из супругов). До рассмотрения этого спора в суде общей юрисдикции общее имущество не может быть выставлено на торги в рамках дела о банкротстве, но и кредиторы, и финансовый управляющий вправе участвовать в рассмотрении этого спора в качестве третьих лиц. А арбитражные суды должны привлекать к участию в деле о банкротстве супруга банкрота при рассмотрении вопросов о реализации их общего имущества.

В целом, отметил пленум, "финансовый управляющий, кредиторы должника <...> вправе оспорить в рамках дела о банкротстве сделки по отчуждению общего имущества должника и его супруга, совершенные супругом должника, по основаниям, связанным с нарушением этими сделками прав и законных интересов кредиторов".

Алименты

В постановлении предусмотрен также механизм предотвращения вывода средств под видом алиментов. Кредиторы и финансовый управляющий вправе участвовать в качестве третьих лиц при рассмотрении в суде заявления об определении размера алиментов с должника, проходящего по делу о банкротстве, и могут оспорить размер алиментных обязательств, определенных судом. А в рамках дела о банкротстве могут потребовать признать недействительным внесудебное соглашения о размере алиментов.

В этом случае "арбитражный суд проверяет, была ли направлена сделка [соглашение по алиментам] на достижение противоправных целей в момент ее совершения". Финансовый управляющий и кредиторы также могут впоследствии подать иск об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов, если из-за ухудшения имущественного положения должника возник "существенный дисбаланс между правами кредиторов и правами получателя алиментов".

Неприкасаемый минимум банкрота

Пленум отметил, что из конкурсной массы по делу о банкротстве гражданина исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание, в том числе деньги в размере установленной величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Вопросы об исключении из конкурсной массы этого имущества решаются финансовым управляющим самостоятельно, а при разногласиях между управляющим, должником и другими участниками дела о банкротстве - арбитражным судом.

По мотивированному ходатайству гражданина суд может дополнительно исключить из конкурсной массы имущество стоимостью не более 10 тыс. рублей, а в исключительных случаях и в большем размере (например, если должник или лица, находящиеся на его иждивении, нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарств или медицинских услуг).

Единственное жилье

Пленум также напомнил, что исполнительский иммунитет (действующий в ходе исполнительных производств) в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилья действует и в ситуации банкротства должника. При наличии у него нескольких жилых помещений, жилье, на которое предоставляется иммунитет, определяется судом.

Даже при продаже права собственности на единственное жилье и требовании признать эту сделку недействительной со стороны кредиторов, "должник в качестве возражения вправе ссылаться на то, что, несмотря на утрату права собственности в отчужденном помещении, на момент рассмотрения спора совместно проживают он и члены его семьи, и данное помещение является единственным пригодным для их постоянного проживания". Обоснованность такого возражения должника свидетельствует об отсутствии признаков причинения вреда кредиторам.

Не включается в конкурсную массу и находящееся под залогом единственное жилье должника и членов его семьи, если кредитор первоначально не предъявил это требование к должнику либо пропустил срок обращения для установления статуса залогового кредитора, а суд отказал в восстановлении пропущенного срока. "Такой кредитор не вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет предмета залога, в том числе посредством обращения взыскания на данное имущество вне рамок дела о банкротстве", - пояснил пленум. В этом случае право залога на жилье прекращается после завершения процедуры реализации имущества и освобождения должника от дальнейшего исполнения обязательств.

Постановление пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" будет принято после ряда редакционных правок.