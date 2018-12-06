Эксперт: российские школы нуждаются в дополнительных источниках финансирования

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Современные российские школы нуждаются в дополнительных источниках финансирования. Такое мнение выразила президент и сооснователь "Рыбаков Фонда" Екатерина Рыбакова.
"Системе российского образования не хватает социально-образовательной среды, сформированного сообщества вокруг каждой школы, которое давало бы поддержку школе. Энергия благодарных выпускников позволила бы вдохнуть жизнь и привнести дополнительную ценность системе образования. Для того чтобы способствовать достижению этой задачи, мы развиваем и поддерживаем платформу Legacy - инструмент, который позволяет формировать целевой капитал, источник дополнительного финансирования школы", - сказала Рыбакова ТАСС.
По ее словам, формирование особой среды, которая оказывала бы поддержку школе, начинается с раннего возраста. Например, "Рыбаков Фонд" реализует инициативу "Преактум".
"Это лидерская программа, нацеленная на школьников и студентов, для развития предпринимательского мышления и построения успешной карьеры. Миссия программы: сформировать устойчивое сообщество молодых ребят с предпринимательским мышлением, направленное на ускорение экономического роста и развитие общества в целом. Мы ориентируем участников на создание, деятельность, активность, которая им самим интересна", - отметила она, добавив, что так учащиеся получают возможность применить все то, чему научились в школе.
Рыбаков Фонд - частная филантропическая организация, учрежденная в 2015 году, развивает социально-образовательную среду. Флагманский проект фонда Philtech-акселератор - программа интенсивного развития технологических стартапов, нацеленных на решение социальных проблем. Это один из инструментов Philtech Initiative - открытой глобальной инициативы, запущенной Рыбаков Фондом для объединения организаций, занятых решением глобальных социальных проблем с помощью технологий.